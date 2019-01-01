Пластун: Александрии открылись двери после исчезновение топ-клубов в Украине

Украинский футболист вспоминает времена на родине.

Защитник Гента Игорь Пластун поделился мнением о предстоящим матче с Александрией в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

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“Еду домой. Играл во Львове за Карпаты, это для меня было хорошее время. Некоторые игроки, которые тогда были партнерами по команде, будут теперь противостоять мне.

Экономические проблемы на востоке страны также повлияли на сегодняшний футбол в Украине. Топ-команды, как Днепр и Металлист, не могли продолжить существование из-за финансовых проблем.

Это открыло двери для таких небольших клубов, как Александрия.

Поэтому Александрия будет максимально отдаваться на поле“, - приводит слова Пластуна Het Nieuwsblad.

Напомним, матч Александрия - Гент состоится сегодня, 3-го октября, в 19:55 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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