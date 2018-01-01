Эмери: Лига Европы - это не только титул, но и прямой путь в Лигу чемпионов

Испанский специалист признался, что ему нравится второй по значимости еврокубок.

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери отметил, что ему нравится играть в Лиге Европы и поделился своими планами на нынешний розыгрыш турнира.

“Я хочу чувствовать, что не только я люблю Лигу Европы, но и все мои игроки. Мы хотим сделать что-то важное. Это не только титул, но и прямой путь в Лигу чемпионов.

Мы планируем провести хорошие матчи на групповом этапе, и мы уже отлично сыграли в первой игре на выезде“, - приводит слова Эмери Goal.

Напомним, сегодня Арсенал сыграет второй мат группового этапа ЛЕ против Стандарда. Матч состоится в 22:00 по киевскому времени.

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