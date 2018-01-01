Яремчук: Для меня матч будет особенным
Украинский игрок приехал за победой во Львов.
Нападающий Гента Роман Яремчук поделился ожиданиями от матча с Александрией в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.
Читай также: Защитник Лугано: Мы хотим играть с командами такого уровня, как Динамо
“Для меня этот матч будет особенным. У меня остались прекрасные воспоминания о выступлении за Александрию, я сам из Львова.
Но я приехал сюда не как турист и не в гости. Моя цель - помочь моей нынешней команде максимум очков“, - сказал украинский футболист на пресс-конференции.
Напомним, матч Лугано - Динамо Киев состоится сегодня, 3-го октября, в 22:00 по киевскому времени.
На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.
Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.
Полная версия правил