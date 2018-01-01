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Яремчук: Для меня матч будет особенным

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Украинский игрок приехал за победой во Львов.
Роман Яремчук
Роман Яремчук
ФК Гент

Нападающий Гента Роман Яремчук поделился ожиданиями от матча с Александрией в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

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“Для меня этот матч будет особенным. У меня остались прекрасные воспоминания о выступлении за Александрию, я сам из Львова.

Но я приехал сюда не как турист и не в гости. Моя цель - помочь моей нынешней команде максимум очков“, - сказал украинский футболист на пресс-конференции.

Напомним, матч Лугано - Динамо Киев состоится сегодня, 3-го октября, в 22:00 по киевскому времени. 

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. 

Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: Роман Яремчук, Гент, Динамо Киев, Лига Европы, футбол
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