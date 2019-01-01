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Защитник Лугано: Мы хотим играть с командами такого уровня, как Динамо

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Мият Марич расстроен тем фактом, что команда не может проводить домашние матчи Лиг Европы на родном стадионе.
Мият Марич
Мият Марич
www.cdt.ch

Защитник Лугано Мият Марич прокомментировал предстоящий поединок Лиги Европы против киевского Динамо в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

“Нам не нужна дополнительная мотивация. Она на очень высоком уровне, мы хотим играть с командами такого уровня, как Динамо. Хотим повторить выступление против Копенгагена, только с позитивным результатом“.

Лугано проводит матч Лиги Европы в Санкт-Галлене, так как их стадион не подходит под требования УЕФА.

“Жаль, что играем не дома, наши болельщики заслужили посетить этот матч. Мы как будто играем на выезде. Но мы ничего не можем с этим поделать.

В Лиге Европы атмосфера отличается от чемпионата. Внутренний чемпионат более обычный. В еврокубках нужно показывать исключительные вещи, здесь вы в центре внимания, участвуете во втором самом важном клубном турнире в мире“, - приводит цитирует футболиста официальный сайт Лугано.

Напомним, матч Лугано - Динамо Киев состоится сегодня, 3-го октября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Лига Европы, Лугано, Динамо Киев
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