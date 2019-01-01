Тренер Лугано: Мы - аутсайдеры нашей группы

Фабио Челестини отметил, что у команды маленький опыт выступлений в еврокубках.

Главный тренер Лугано Фабио Челестини поделился своими ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Европы.

“Настрой на Динамо такой же, как и был на Копенгаген. Надеемся, что на этот раз результат будет позитивный. Я всего год в команде, нахожусь непростых условиях и хочу здесь задержаться.

Перед матчем с Динамо все футболисты готовы, хотя некоторые не на все 100%. Две недели назад ситуация была хуже. Но когда у меня есть хотя бы 14 футболистов, я не ищу никаких оправданий. У меня есть возможность выбора не некоторые позиции.

Наставник признался, что его команда является аутсайдером группы.

“Мы были в четвертой корзине при жеребьевке. Даже если мы этого не хотим, но мы - аутсайдеры. У нас самый маленький опыт в еврокубках среди команд нашей группы“, - приводит слова специалиста пресс-служба швейцарской команды.

Напомним, матч Лугано - Динамо Киев состоится сегодня, 3-го октября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.