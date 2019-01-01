Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренер Лугано: Мы - аутсайдеры нашей группы

Комментариев: 0
Фабио Челестини отметил, что у команды маленький опыт выступлений в еврокубках.
Фабио Челестини
Фабио Челестини
www.fclugano.com

Главный тренер Лугано Фабио Челестини поделился своими ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Европы.

“Настрой на Динамо такой же, как и был на Копенгаген. Надеемся, что на этот раз результат будет позитивный. Я всего год в команде, нахожусь непростых условиях и хочу здесь задержаться.

Перед матчем с Динамо все футболисты готовы, хотя некоторые не на все 100%. Две недели назад ситуация была хуже. Но когда у меня есть хотя бы 14 футболистов, я не ищу никаких оправданий. У меня есть возможность выбора не некоторые позиции.

Наставник признался, что его команда является аутсайдером группы.

“Мы были в четвертой корзине при жеребьевке. Даже если мы этого не хотим, но мы - аутсайдеры. У нас самый маленький опыт в еврокубках среди команд нашей группы“, - приводит слова специалиста пресс-служба швейцарской команды. 

Напомним, матч Лугано - Динамо Киев состоится сегодня, 3-го октября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

Поделись:
Теги: футбол, Лига Европы, Лугано, Динамо
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь