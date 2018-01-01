Буяльский: В матче против Лугано будем делать на поле все, что от нас зависит

Хавбек киевлян отметил, что его команда готова к матчу Лиги Европы.

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский прокомментировал предстоящий матч против Лугано в рамках группового этапа Лиги Европы.

“Два дня изучаем соперника на теории. Могу сказать, что знаем команду на 99%. Знаем, как она играет, знаем сильные и слабые стороны. Постараемся выполнить то, что будет требовать тренер. Посмотрим еще на стандартные положения и будем все это использовать завтра.

Наблюдал ли за Лугано в чемпионате? Честно говоря, не слежу, как наши соперники играют в своих чемпионатах. Ведь в еврокубках команды играют с двойной мотивацией. Слежу за соперниками только в тех турнирах, где мы с ними встречаемся. А поединки национального чемпионата мне не очень интересны.

Мы будем сконцентрированными на 120% и будем стараться делать на поле все, что зависит от нас. А как все сложится - никто не знает. Все зависит от того, как мы реализуем план на игру.

Усталость? Наоборот, наша физическая форма стала лучше. Всегда лучше играть, чем тренироваться. У нас долго не было побед, надо было вместе выходить из ситуации, а для этого нужно играть и доказывать все в матчах. Тренировками болельщикам ничего не докажешь, они не увидят, насколько мы хотим победить.

Считаю, к завтрашнему матчу мы готовы и физически, и психологически“, - цитирует футболиста пресс-служба киевского клуба.

Напомним, матч Лугано - Динамо Киев состоится завтра, 3-го октября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.