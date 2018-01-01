Михайличенко: Во время подготовки обратили внимание на сильные и слабые стороны Лугано

Наставник киевлян отметил, что его подопечные должны проявить характер.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко поделился своими ожиданиями от предстоящего матча второго тура группового этапа Лиги Европы против Лугано.

“В Швейцарии достаточно хороший чемпионат. Есть лидеры, а есть добротные середняки. Все зависит, в первую очередь, от чемпионата. Поэтому для Швейцарии, маленькой страны, факт того, что ее представители часто попадают в основные сетки еврокубков и выглядят там достаточно хорошо - очень положительный момент.

Но Лугано в еврокубках и в чемпионате - разные команды. Это совсем другая мотивация. Для некоторых игроков это вообще суперматчи. Поэтому все, что мы видим в Лугано в чемпионате, в Лиге Европы надо умножить на несколько раз.

На чем акцентировали внимание во время подготовки? Все увидите завтра. Акцентировали внимание именно на сильных и слабых сторонах.

Выдержат ли футболисты темп до октябрьской паузы на матчи сборных? Думаю, что да. Физически ребята выглядят достаточно хорошо. Думаю, они выдержат, но здесь нужно проявить характер.

Наставник также рассказал, есть ли шансы у Попова и Цитаишвили сыграть против Лугано.

Они приехали в Швейцарию, а это значит, что они в обойме основной команды. А состав определим завтра. Но в том, что они - игроки основы, думаю, никто не сомневается.

Напомним, матч Лугано - Динамо Киев состоится завтра, 3-го октября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.