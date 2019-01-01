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Тренер Гента: В матче против Александрии у нас будут возможности для контратак

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Йесс Торуп уверен, что украинская команда будет пытаться одержать победу в домашнем матче.
Йесс Торуп
Йесс Торуп
Getty Images

Главный тренер бельгийского Гента Йесс Торуп прокомментировал предстоящий матч второго тура группового этапа Лиги Европы против Александрии.

“Мы хорошо начали сезон во всех турнирах и постараемся продолжить в том же духе. Пластун готов играть, в качестве туриста он бы сюда не ехал. Он уже опробовал новую маску и сможет помочь команде.

Учитывая важность матча, мы намерены использовать наших сильнейших игроков. Александрия наверняка будет стремиться победить в домашнем матче, так что у нас должны быть возможности для контратак“, - сказал специалист на пресс-конференции.

Отметим, что кроме Игоря Пластуна в заявку Гента попали еще два украинца - Роман Яремчук и Роман Безус.

Напомним, матч Александрия - Гент состоится завтра, 3-го октября, в 19:55 по киевскому времени на Арене Львов. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Гент, Александрия, Лига Европы
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