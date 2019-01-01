Тренер Гента: В матче против Александрии у нас будут возможности для контратак

Йесс Торуп уверен, что украинская команда будет пытаться одержать победу в домашнем матче.

Главный тренер бельгийского Гента Йесс Торуп прокомментировал предстоящий матч второго тура группового этапа Лиги Европы против Александрии.

“Мы хорошо начали сезон во всех турнирах и постараемся продолжить в том же духе. Пластун готов играть, в качестве туриста он бы сюда не ехал. Он уже опробовал новую маску и сможет помочь команде.

Учитывая важность матча, мы намерены использовать наших сильнейших игроков. Александрия наверняка будет стремиться победить в домашнем матче, так что у нас должны быть возможности для контратак“, - сказал специалист на пресс-конференции.

Отметим, что кроме Игоря Пластуна в заявку Гента попали еще два украинца - Роман Яремчук и Роман Безус.

Напомним, матч Александрия - Гент состоится завтра, 3-го октября, в 19:55 по киевскому времени на Арене Львов. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.