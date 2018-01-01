Погба не попал в заявку на матч МЮ в Лиге Европы

Француз пропустит выездной поединок с АЗ Алкмаар.

Завтра, 3-го октября, Манчестер Юнайтед сыграет выездной матч второго тура группового этапа Лиги Европы против АЗ Алкмаар.

Главный тренер “красных дьяволов“ Оле-Гуннар Сульшер объявил список футболистов, которые отправятся вместе с командой в Нидерланды.

Примечательно, что среди 21 игрока не оказалось имени полузащитника Поля Погба. Отмечается, что француз все еще не восстановился после травмы.

Полная заявка Манчестер Юнайтед:

Вратари: Де Хеа, Ромеро, Грант.

Защитники: Далот, Линделеф, Магуайр, Туанзебе, Рохо, Уильямс.

Полузащитники: Мактоминей, Матич, Фред, Гарнер, Перейра, Мата, Лингард, Гомес, Джеймс.

Нападающие: Рашфорд, Гринвуд, Чонг.

Матч АЗ Алкмаар - Манчестер Юнайтед состоится завтра, 3-го октября, в 19:55 по киевскому времени.