Панькив: Мы настроены по-боевому, Львов заслужил на хороший футбол

Вратарь александрийцев выразил надежду, что львовяне поддержат его команду.

Голкипер Александрии Юрий Панькив поделился своими ожиданиями от предстоящего матча второго тура Лиги Европы против бельгийского Гента.

“Как говорил наш тренер Владимир Шаран, в первом туре против Вольфсбурга у нас было немного волнения. Сейчас парни настроены по-боевому, надеюсь, волнение мы оставили в Германии.

Точно могу сказать, что завтра будет 100% самоотдача. Такой город, как Львов, заслужил на хороший футбол, надеюсь львовяне завтра нас поддержат.

Вратарь также прокомментировал тот факт, что нападающий Гента Роман Яремчук является главным пенальтистом команды.

“К каждому матчу готовимся, и всегда знаем, кто в основном пробивает пенальти. Раскрывать какие-то секреты не буду, но надеюсь, что пенальти в наши ворота ставить не будут. Но это футбол, может быть по-разному. Надеюсь, что если пенальти будет, то мы с ним справимся“, - заявил Панькив на пресс-конференции.

Напомним, матч Александрия - Гент состоится завтра, 3-го октября, в 19:55 по киевскому времени на Арене Львов. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.