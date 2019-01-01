Шаран: Перед матчем с Гентом работали над психологическим состоянием игроков

Наставник украинской команды отметил, что перед матчами национального чемпионата он волнуется больше.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал предстоящий матч второго тура группового этапа Лиги Европы против бельгийского Гента.

“Мы очень тщательно готовились к поединку. В первую очередь мы работали над психологическим состоянием игроков, чтобы игроки не чувствовали волнения, которое было в Германии против Вольфсбурга. Надеемся, что завтра покажем отличную игру.

Буду откровенен, перед матчами УПЛ я волнуюсь больше. Не могу сказать почему. В первую очередь там ставится результат, а потому у меня лично всегда присутствует волнение. Пусть лучше у меня волнение будет, но у ребят - нет“, - сказал тренер.

Украинский специалист также отметил игру футболистов Гента Романа Яремчука и Игоря Пластуна.

“Яремчук заслужил похвалу. Он прибавил в своих умениях, физическое состояние вышло на новый уровень, он стал более сильным, крепким. Мы пересмотрели пять матчей Гента и могу сказать, что без Яремчука и с ним - это две разные команды.

То же самое и с Пластуном, без него в защите это совсем другая команда. У них будет огромное желание показать себя здесь, можно сказать на родном стадионе“, - отметил Шаран на передматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч Александрия - Гент состоится завтра, 3-го октября, в 19:55 по киевскому времени на Арене Львов. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.