Шаран: Перед матчем с Гентом работали над психологическим состоянием игроков
Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал предстоящий матч второго тура группового этапа Лиги Европы против бельгийского Гента.
“Мы очень тщательно готовились к поединку. В первую очередь мы работали над психологическим состоянием игроков, чтобы игроки не чувствовали волнения, которое было в Германии против Вольфсбурга. Надеемся, что завтра покажем отличную игру.
Буду откровенен, перед матчами УПЛ я волнуюсь больше. Не могу сказать почему. В первую очередь там ставится результат, а потому у меня лично всегда присутствует волнение. Пусть лучше у меня волнение будет, но у ребят - нет“, - сказал тренер.
Украинский специалист также отметил игру футболистов Гента Романа Яремчука и Игоря Пластуна.
“Яремчук заслужил похвалу. Он прибавил в своих умениях, физическое состояние вышло на новый уровень, он стал более сильным, крепким. Мы пересмотрели пять матчей Гента и могу сказать, что без Яремчука и с ним - это две разные команды.
То же самое и с Пластуном, без него в защите это совсем другая команда. У них будет огромное желание показать себя здесь, можно сказать на родном стадионе“, - отметил Шаран на передматчевой пресс-конференции.
Напомним, матч Александрия - Гент состоится завтра, 3-го октября, в 19:55 по киевскому времени на Арене Львов. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.
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