Александрия примет бельгийский Гент в рамках Лиги Европы. Узнай все, что нужно знать о матче второго тура группового этапа еврокубкового турнира.

В четверг, 3-го октября, состоятся матчи второго тура группового этапа Лиги Европы. В рамках этого раунда турнира Александрия проведет поединок против Гента.

Александрия - Гент

Лига Европы, 2-й тур, Группа I

Львов, стадион Арена Львов

3-е октября 2019 года

Стартовый свисток - 19:55

Арбитр - Йенс Мое (Дания)

Прямая трансляция: телеканал Футбол 1

Арена Львов примет первый в истории Александрии домашний матч группового этапа еврокубкового турнира. Противостоять украинцам будет Гент, у которого плохие воспоминания о предыдущем визите на эту арену, зато есть три очка в турнирной таблице текущего розыгрыша турнира.

В первом туре Лиги Европы украинский клуб проиграл на выезде Вольфсбургу со счетом 3:1, а вот Гент в непростом матче одержал победу над Сент-Этьеном (3:2). Таким образом, у бельгийского клуба 3 очка в активе, а у Александрии - 0, и наша команда замыкает турнирную таблицу группы I.

Что касается выступлений в национальных первенствах, то Александрия в минувший уик-энд обыграла Львов со счетом 2:0 в рамках чемпионата Украины, а Гент с таким же счетом обыграл Кортрейк в чемпионате Бельгии.

Игроки Александрии ФК Александрия

По итогам девяти туров УПЛ Александрия занимает четвертое место, имея в своем активе 16 очков. В свою очередь Гент после восьми сыгранных поединков находится на 3-й строчке Лиги Жюпиле, набрав 17 баллов.

Отметим, что между собой Александрия и Гент ни разу не играли, да и украинский клуб прежде никогда не играл с командами из Бельгии. Зато у Гента не самые приятные воспоминания об Арене Львов после крупного поражения от Шахтера в рамках группового этапа Лиги Европы-2016/17.

Всего же Гент провел четыре поединка против украинских клубов. В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов-2010/11 бельгийцы уступили киевскому Динамо (0:3 в гостях и 1:3 дома). В групповом этапе Лиги Европы-2016/17 Гент дважды проиграл Шахтеру (0:5 в гостях и 3:5 дома). Бельгийцы в Украине пропустили восемь мячей и не забили ни одного.

Александрия

Игроки Александрии ФК Александрия

Главный тренер Александрии Владимир Шаран в предстоящем поединке не может рассчитывать на защитника Антона Шендрика и полузащитника Евгения Протасова, которые получили повреждения. Других кадровых проблем у украинского клуба нет.

По словам наставника, команда тщательно готовилась к поединку, особенно уделяли внимание психологическому состоянию игроков, чтобы они не испытывали волнений, как в первом туре. Команда прибыла во Львов за два дня до поединка и уже активно готовится к противостоянию с Гентом.

Гент

Игроки Гента instagram.com/kaagent/

В распоряжении Йесса Торупа есть три украинских футболиста - защитник Игорь Пластун, полузащитник Роман Безус и нападающий Роман Яремчук. Примечательно, что последний в первой половине сезона-2016/17 на правах аренды выступал за Александрию под руководством Шарана.

Однако, на поле в стартовом составе, вероятнее всего, из украинцев мы увидим лишь Яремчука. Появление Безуса на поле возможно, правда вряд ли в основе. Что касается Пластуна, то его участие в поединке было под вопросом из-за недавнего перелома носа, но наставник Гента заверил, что украинец готов играть.

Также в лазарете команды находится грузинский хавбек Георгий Чакветадзе, получивший серьезное повреждение колена еще в апреле этого года.

Ориентировочные составы

Игроки Александрии ФК Александрия

Александрия: Панькив - Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко - Гречишкин, Ковалец, Банада - Лучкевич, Ситало, Третьяков

Гент: Камински - Лустиг, Бронн, Нгаде-Нгаджуи, Асаре - Одиджа-Офо, Кумс, Овусу - Депуатр, Дэвид, Яремчук

Не сыграют: Шендрик, Протасов - Чакветадзе

Арбитр

Главным арбитром на данное противостояние назначен Йенс Мое из Дании. В активе рефери 36 матчей под эгидой УЕФА, из которых 9 - в рамках Лиги Европы.

Помогать ему у боковых линий будут Йеспер Даль и Виктор Скитте. Обязанности четвертого арбитра исполнит Йорген Бурхардт.

Прогноз

По мнению букмекеров, фаворитом в этом поединке является бельгийский клуб. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Гента с коэффициентом 1.76, в то время как на триумф Александрии установили коэффициент 4.60. Ничью здесь оценили в 3.95.

Гент - весьма сильный соперник, который находится в неплохой форме и умеет реализовывать свои моменты. В команде также много высоких и мощных игроков. Прогноз нашей редакции - победа бельгийского клуба со счетом 2:1. Предлагаем Вам также ответить на вопрос, кто выиграет данный поединок.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Александрия - Гент, которая начнется 3-го октября в 19:55 по киевскому времени.