Динамо отправилось в Швейцарию на матч с Лугано
Михайличенко взял на игру в Швейцарию 21 футболиста.
Киевский клуб отправился в Швейцарию на матч с Лугано в рамках второго тура Лиги Европы, как сообщается на официальном сайте Динамо.
На матч Лиги Европы Алексей Михайличенко взял следующих фтболистов:
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Вратари: Бойко, Бущан, Кучерук.
Защитники: Миколенко, Шабанов, Кадар, Попов, Кендзера.
Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Цитаишвили, Де Пена, Цыганков, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский.
Нападающие: Соль, Родригес, Беседин.
Напомним, что матч Лугано - Динамо состоится в четверг, 2-го октября. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.
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Отметим, что букмекеры отдают небольшое предпочтение украинскому клубу.
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