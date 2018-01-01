Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо отправилось в Швейцарию на матч с Лугано

Комментариев: 0
Михайличенко взял на игру в Швейцарию 21 футболиста.
Футболисты Динамо
Футболисты Динамо
ФК Динамо Киев

Киевский клуб отправился в Швейцарию на матч с Лугано в рамках второго тура Лиги Европы, как сообщается на официальном сайте Динамо.

На матч Лиги Европы Алексей Михайличенко взял следующих фтболистов: 

Читай также: Лугано - Динамо Киев: где смотреть матч Лиги Европы

Вратари: Бойко, Бущан, Кучерук.

Защитники: Миколенко, Шабанов, Кадар, Попов, Кендзера.

Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Цитаишвили, Де Пена, Цыганков, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский.

Нападающие: Соль, Родригес, Беседин.

Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко
ФК Динамо Киев

Футболисты Динамо
Футболисты Динамо
ФК Динамо Киев

Фран Соль
Фран Соль
ФК Динамо Киев

Напомним, что матч Лугано - Динамо состоится в четверг, 2-го октября. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

Отметим, что букмекеры отдают небольшое предпочтение украинскому клубу.

Поделись:
Теги: Динамо Киев, Лугано, Лига Европы
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь