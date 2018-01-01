Динамо отправилось в Швейцарию на матч с Лугано

Михайличенко взял на игру в Швейцарию 21 футболиста.

Киевский клуб отправился в Швейцарию на матч с Лугано в рамках второго тура Лиги Европы, как сообщается на официальном сайте Динамо.

На матч Лиги Европы Алексей Михайличенко взял следующих фтболистов:

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Вратари: Бойко, Бущан, Кучерук.

Защитники: Миколенко, Шабанов, Кадар, Попов, Кендзера.

Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Цитаишвили, Де Пена, Цыганков, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский.

Нападающие: Соль, Родригес, Беседин.

Алексей Михайличенко ФК Динамо Киев

Футболисты Динамо ФК Динамо Киев

Фран Соль ФК Динамо Киев

Напомним, что матч Лугано - Динамо состоится в четверг, 2-го октября. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

Отметим, что букмекеры отдают небольшое предпочтение украинскому клубу.