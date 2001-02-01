Лугано - Динамо: анонс и прогноз на матч Лиги Европы

Киевское Динамо отправится в гости к швейцарскому Лугано в рамках Лиги Европы. Узнай все, что нужно знать о матче второго тура группового этапа еврокубкового турнира.

В четверг, 3-го октября, состоятся матчи второго тура группового этапа Лиги Европы. В рамках этого раунда турнира киевское Динамо на выезде проведет поединок против швейцарского Лугано.

Лугано - Динамо

Лига Европы, 2-й тур, Группа В

Санкт-Галлен, стадион АФГ Арена (Кибунпарк)

3-е октября 2019 года

Стартовый свисток - 22:00

Арбитр - Карим Абед (Франция)

Прямая трансляция: телеканал Футбол 1

Киевское Динамо, безусловно, фаворит своей группы, в которой помимо Лугано подопечным Михайличенко противостоят Мальме и Копенгаген. В первом туре киевляне уже встретились с шведским клубом и добились минимальной победы на своем поле (1:0). А вот старт Лугано в Лиге Европы был не таким радостным - подопечные Фабио Челестини на выезде уступили Копенгагену со счетом 0:1.

Оптимизма швейцарскому коллективу не добавляют и выступления в чемпионате страны - в последнем поединке команда на своем поле минимально уступила Ксамаксу. Да и в целом после девяти туров Лугано находится на 9-м месте в турнирной таблице швейцарской Суперлиги, набрав лишь 6 очков (1 победа, 5 поражений, 3 ничьи).

Киевляне же в последнем туре УПЛ уверенно обыграли Днепр-1 со счетом 2:0. После неубедительного старта во внутреннем чемпионате подопечные Михайличенко, по-видимому, нащупали свою игру, и в последних трех играх одерживают победу. По итогам девяти сыгранных туров “бело-синие“ находятся на 3-й строчке в турнирной таблице ЦПЛ, имея в активе 17 очков и отставая от лидирующего Шахтера на 10 баллов.

Игроки Динамо ФК Динамо Киев

Динамо и Лугано никогда прежде не встречались, но команды встречались с другими клубами из Швейцарии и Украины. Так, “белые“ играли с донецким Шахтером во втором отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА-2001/02. Тогда “горняки“ уверенно справились с швейцарским коллективом (3:0 дома, 2:1 - в гостях).

Что касается Динамо, то “бело-синие“ в своей истории провели 12 поединков против клубов из Швейцарии (Янг Бойз, Тун, Ксамакс, Грассхопперс). Киевляне выиграли 6 из этих поединков, в 3 потерпели поражение и еще 3 поединка завершились вничью.

В последний раз против швейцарского коллектива динамовцы встречались на групповом этапе Лиги Европы-2017/18. Тогда игра в Киеве завершилась со счетом 2:2, а в ответном поединке единственный гол Буяльского принес киевлянам 3 очка.

Лугано

Игроки Лугано instagram.com/fclugano_official/

Швейцарский коллектив в прошлом сезоне в чемпионате страны занял третье место, отстав от победившего Янг Бойза на 45 очков. “Белые“ пробились в основную сетку Лиги Европы второй раз за три сезона.

Швейцарский коллектив достаточно молодой - средний возраст игроков составляет 25 лет. Стоимость состава команды оценивается в 22,33 миллиона евро.

В активе Лугано есть несколько трофеев - чемпионство Швейцарии (3), Кубок страны (3), чемпионство в Челлендж-Лиге (5) и Кубок Интертото (1). Но, справедливо будет отметить, что практически все награды коллектив завоевал в 30-е и 40-е года 20 века, а также в середине 60-х.

Что касается состава команды, то на данный момент три игрока имеют повреждения - защитник Фулвио Сулмони, а также полузащитники Роман Мачек и Мирослав Човило. Однако все трое - игроки ротации, поэтому можно сказать, что к поединку с Динамо команда готовится в полном составе.

Примечательно, что в составе Лугано есть игроки, которые хорошо знакомы с футболистами киевского клуба - Домен Чрнигой играет в сборной Словении с Беньямином Вербичем, а Филип Холендер выступает с Томашем Кадаром за национальную команду Венгрии.

Динамо

Одна из главных потерь в составе Динамо - защитник Никита Бурда, у которого травмировано колено. Помимо него в лазарете “бело-синих“ находится Мохаммед Кадири, у которого мышечная травма. Также продолжает свое восстановление Миккель Дуэлунд, у которого случился рецидив травмы.

Главный тренер Алексей Михайличенко взял в Швейцарию 21-го футболиста, в том числе и игроков молодежной сборной Украины - защитника Дениса Попова и полузащитника Георгия Цитаишвили. Попал в заявку и Владимир Шепелев, однако его участие под вопросом из-за недавнего повреждения.

Состав Динамо на матч против Лугано ФК Динамо Киев

В целом “бело-синие“ находятся в хорошем состоянии перед поединком с Лугано и в расположении Михайличенко есть практически все игроки основного состава.

Ориентировочные составы

Лугано - Динамо: ориентировочные составы ФК Динамо Киев

Лугано: Бауманн, - Дапрела, Марич, Яо, Кечкеш - Кустодио, Саббатини, Лаванши, Вечеи - Карлиньос, Боттани

Динамо: Бойко - Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко - Сидорчук, Гармаш, Буяльский - Вербич, Соль, Цыганков

Не сыграют: ... - Бурда, Дуэлунд, Кадири

Под вопросом: ... - Шепелев

Арбитр

Главным арбитром матча Лугано - Динамо будет французский арбитр Карим Абед. 30-летний рефери уже трижды работал на матчах Лиги Европы, а всего под эгидой УЕФА провел 11 поединков.

Боковыми судьями будут работать Мехди Рамуни и Бенжамин Паже. Место четвертого арбитра займет Флоран Батта.

Прогноз

По мнению букмекеров, небольшое преимущество в этом поединке у гостей. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Динамо с коэффициентом 2.08, в то время как на триумф Лугано установили коэффициент 3.75. Ничью здесь оценили в 3.45.

Киевляне набрали форму и начали показывать результат во внутреннем чемпионате, а вот Лугано демонстрирует низкий уровень игры. Прогноз нашей редакции - 3:0. Предлагаем Вам ответить на вопрос, кто будет победителем в этом противостоянии.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Лугано - Динамо, которая начнется 3-го октября в 22:00 по киевскому времени.