Украинские арбитры обслужат матч Лиги Европы

Судьи из Украины будут работать на поединке между Лацио и Ренном.

Украинская бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко назначена на матч второго тура группового раунда Лиги Европы Лацио - Ренн, сообщает официальный сайт УАФ.

Боковыми судьями будут Владимир Володин и Александр Войтюк, тогда как роль четвертого судьи будет выполнять Виталий Романов.

Матч Лацио - Ренн состоится в четверг, 3-го октября в 22:00 по киевскому времени.

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