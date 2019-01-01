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Украинские арбитры обслужат матч Лиги Европы

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Судьи из Украины будут работать на поединке между Лацио и Ренном.
Сергей Бойко
Сергей Бойко
Getty Images

Украинская бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко назначена на матч второго тура группового раунда Лиги Европы Лацио - Ренн, сообщает официальный сайт УАФ.

Боковыми судьями будут Владимир Володин и Александр Войтюк, тогда как роль четвертого судьи будет выполнять Виталий Романов.

Матч Лацио - Ренн состоится в четверг, 3-го октября в 22:00 по киевскому времени.  

Ознакомьтесь также с расписанием и результатами Лиги Европы.

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Теги: футбол, Лига Европы, Лацио, Ренн, Сергей Бойко
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