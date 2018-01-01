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Александрия - Гент: где смотреть матч Лиги Европы

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Александрия на своем поле примет Гент в рамках группового этапа Лиги Европы. Узнай, где можно посмотреть этот поединок в прямом эфире.
Александрия - Гент: где смотреть матч Лиги Европы
Александрия - Гент: где смотреть матч Лиги Европы
ФК Александрия

В четверг, 3-го октября, Александрия сыграет с бельгийским Гентом в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Поединок состоится во Львове на стадионе Арена Львов.

Где смотреть матч Александрия - Гент? В Украине прямую трансляцию этого противостояния покажет телеканал Футбол 1.

Отметим также, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.

Стоит сказать, что ранее команды никогда не встречались в официальных матчах.

Напомним, букмекеры отдают предпочтение бельгийскому клубу. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Гента с коэффициентом 1.76, в то время как на триумф Александрии установили коэффициент 4.60. Ничью здесь оценили в 3.95.

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Теги: Александрия, Гент, Лига Европы, где смотреть, футбол
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