Александрия - Гент: где смотреть матч Лиги Европы
Александрия на своем поле примет Гент в рамках группового этапа Лиги Европы. Узнай, где можно посмотреть этот поединок в прямом эфире.
В четверг, 3-го октября, Александрия сыграет с бельгийским Гентом в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Поединок состоится во Львове на стадионе Арена Львов.
Где смотреть матч Александрия - Гент? В Украине прямую трансляцию этого противостояния покажет телеканал Футбол 1.
Отметим также, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.
Стоит сказать, что ранее команды никогда не встречались в официальных матчах.
Напомним, букмекеры отдают предпочтение бельгийскому клубу. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Гента с коэффициентом 1.76, в то время как на триумф Александрии установили коэффициент 4.60. Ничью здесь оценили в 3.95.
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