Долгожданная победа Динамо и комментарии Михайличенко: новое видео на канале Бей-Беги
Вашему вниманию новый влог от канала Бей-Беги, который расскажет о матче Динамо в Лиге Европы глазами журналистов.
В матче первого тура группового этапа Лиги Европы киевское Динамо минимально обыграло шведское Мальме.
Эта победа стала первой для “бело-синих“ на НСК Олимпийский за последние 115 дней. Смотрите новый влог YouTube-канала Бей-Беги, который окунет вас с атмосферу этого поединка.
Смотрите также видео гола и обзор матча Динамо - Мальме.
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