Долгожданная победа Динамо и комментарии Михайличенко: новое видео на канале Бей-Беги

Вашему вниманию новый влог от канала Бей-Беги, который расскажет о матче Динамо в Лиге Европы глазами журналистов.

Виталий Буяльский ФК Динамо Киев В матче первого тура группового этапа Лиги Европы киевское Динамо минимально обыграло шведское Мальме. Эта победа стала первой для “бело-синих“ на НСК Олимпийский за последние 115 дней. Смотрите новый влог YouTube-канала Бей-Беги, который окунет вас с атмосферу этого поединка. Смотрите также видео гола и обзор матча Динамо - Мальме.

Горемыкина Екатерина