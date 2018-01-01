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Долгожданная победа Динамо и комментарии Михайличенко: новое видео на канале Бей-Беги

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Вашему вниманию новый влог от канала Бей-Беги, который расскажет о матче Динамо в Лиге Европы глазами журналистов.

Виталий Буяльский
Виталий Буяльский
ФК Динамо Киев

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы киевское Динамо минимально обыграло шведское Мальме.

Эта победа стала первой для “бело-синих“ на НСК Олимпийский за последние 115 дней. Смотрите новый влог YouTube-канала Бей-Беги, который окунет вас с атмосферу этого поединка.

Смотрите также видео гола и обзор матча Динамо - Мальме.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Мальме, Лига Европы, футбол, вне игры, видео
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