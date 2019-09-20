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Рома - Истанбул 4:0 видео голов и обзор матча Лиги Европы

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Подопечные экс-тренера Шахтера не испытали проблем с турецким клубом.

Рома - Истанбул
Рома - Истанбул
Getty Images

В Риме состоялся первый матч группового этапа Лиги Европы, в котором встретились Рома и Истанбул Башакшехир.

Подопечные Паулу Фонсеки открыли счет в матче под конец первого тайма благодаря автоголу Кайсары, а уже во втором тайме забили еще три безответных гола.

Смотрите видео голов и обзор матча Рома - Истанбул:

Рома - Истанбул 4:0
Голы: Кайсара, 42 (в свои ворота), Джеко, 58, Дзаньоло, 71, Клюйверт 90+3.

Рома: Лопес - Спинаццола, Жезус, Фасио, Коларов - Кристанте (Верету, 72), Диавара - Клюйверт, Дзаньоло, Пасторе (Пеллегрини, 64) - Джеко (Калинич, 74).

Истанбул: Гюнок - Кайсара, Карлуш Понк, Текдемир, Клиши - Алексич (Окечукву, 69), Топал, Кахведжи - Туран (Кривелли, 64), Гульбрандсен (Ба, 77), Вишча.

Предупреждения: Жезус, Верету

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Теги: Рома, Истанбул, Истанбул Башакшехир, Лига Европы, видео голов, обзор матча, футбол
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