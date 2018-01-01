Партизан - АЗ 2:2 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Белградский Партизан на своем поле сыграл вничью с нидерландским АЗ.

Партизан - АЗ: видео голов az.nl

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы Партизан из Белграда на своем поле не сумел одолеть алкмарский АЗ.

Гости первыми открыли счет, однако Партизан сумел не только сравнять его, но и выйти вперед, правда так и не удержал преимущество. Поединок завершился со счетом 2:2.

Стоит отметить, что с 27-й минуты голландцы играли в меньшинстве после удаления Йонаса Свенссона.

Смотрите видео голов и обзор матча Партизан - АЗ:

Партизан - АЗ Алкмаар 2:2

Голы: Натхо, 42 (с пенальти), 61 - Стенгс, 12, Боаду, 66.

Партизан: Стойкович - Милетич, Остоич, Павлович, Урошевич, Натхо, Тошич (Маркович, 63), Шчекич (Сума, 80), Здьелар, Асано, Умар.

АЗ: Бизот - Вюйтенс (Хацидьякос, 54), Влар, Свенссон, Вейндал, де Вит, Мидтше, Идрисси (Сугавара, 31), Копмейнерс, Стенгс (Класи, 84), Боадю.

Предупреждение: Здьелар.

Удаление: Свенссон, 27.