Сульшер: Наши молодые игроки нервничали, потому что долго не могли забить Астане

Наставник "красных дьяволов" признался, что его подопечным было нелегко.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал минимальную победу над Астаной в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

“В таких матчах всегда приходится тяжело, если ты долго не можешь забить.

У Астаны был один или два момента, но, к счастью, Мейсон забил свой мяч. Наши молодые игроки нервничали поначалу. Когда не можешь забить, начинаешь дергаться“, - цитирует норвежского специалиста пресс-служба УЕФА.

Ранее результат матча прокомментировал главный тренер Астаны Роман Григорчук.