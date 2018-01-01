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Сульшер: Наши молодые игроки нервничали, потому что долго не могли забить Астане

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Наставник "красных дьяволов" признался, что его подопечным было нелегко.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал минимальную победу над Астаной в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

“В таких матчах всегда приходится тяжело, если ты долго не можешь забить.

У Астаны был один или два момента, но, к счастью, Мейсон забил свой мяч. Наши молодые игроки нервничали поначалу. Когда не можешь забить, начинаешь дергаться“, - цитирует норвежского специалиста пресс-служба УЕФА.

Ранее результат матча прокомментировал главный тренер Астаны Роман Григорчук.

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Теги: футбол, Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, Астана, Лига Европы
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