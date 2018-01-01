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Защитника Динамо включили в символическую сборную первого тура Лиги Европы

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Авторитетный портал WhoScored оценил игру Артема Шабанова в матче Лиги Европы против шведского Мальме.
Артем Шабанов
Артем Шабанов
ФК Динамо Киев

Известный портал WhoScored опубликовал символическую сборную первого тура группового этапа Лиги Европы.

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В список лучших попал защитник киевского Динамо Артем Шабанов, которому эксперты поставили оценку 7.8 за матч против шведского Мальме (1:0). Отметим, что оценка украинца - самая низкая среди всех игроков символической сборной.

Самую высокую оценку - 10.0 (максимальный балл), - получили полузащитник Ромы Николо Дзаньоло и форвард Лудогорца Клаудиу Кешеру.

Напомним, киевское Динамо на своем поле минимально обыграло Мальме в матче группового этапа Лиге Европы.

Вашему вниманию видео гола и обзор этого поединка.

Ранее главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал игру против Мальме.

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Теги: Артем Шабанов, Лига Европы, Динамо, Динамо Киев, футбол, символическая сборная
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