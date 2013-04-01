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Банада: Шаран сказал, чтобы мы не боялись играть против Вольфсбурга

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Евгений стал автором дебютного гола Александрии в еврокубках.
Евгений Банада
Евгений Банада
Getty Images

Полузащитник Александрии Евгений Банада прокомментировал поражение от Вольфсбурга (3:1) в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

“Гречишкин здорово подал, а я просто подставил ногу. Ничего такого. Как наигрывали на тренировках. Самое обидное, что сразу же пропустили гол. Ничего страшного, двигаемся дальше. Все будет хорошо.

Шаран сказал, чтобы выходили и не боялись играть, как с любыми командами, прессинговали. Что-то получилось, что-то нет. Не давали сопернику создавать какие-то моменты на первых минутах.

Пропустили голы, конечно, сумасшедшие, удары хорошие. А так, по большому счету, ничего не давали создавать сопернику.

Мы были готовы к такой игре Вольфсбурга. На самом деле это очень сильная команда. Где-то для нас поучительная игра будет. Надеюсь, что дома мы сыграем немного лучше. Надеемся на домашнюю игру“, - заявил футболист в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, Банада стал автором дебютного гола Александрии в еврокубках. Смотрите видео голов и обзор матча Вольфсбург - Александрия.

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Теги: футбол, Евгений Банада, Александрия, Вольфсбург, Лига Европы
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