Кариус допустил очередной ляп в матче Лиги Европы
В первом матче группового этапа Лиги Европы Слован из Братиславы на своем поле принимал турецкий Бешикташ.
В воротах “черных орлов“ стоял арендованный голкипер Ливерпуля Лорис Кариус, который отправился в Турцию после своих катастрофических ошибок в финале Лиги чемпионов-2017/18. К несчастью для Бешикташа, Кариус вновь допустил серьезный ляп.
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При счете 0:0 немецкий вратарь вышел за пределы штрафной и попытался отбить мяч головой. Кариус не только не сумел дотянуться до мяча, но еще и сбил своего партнера по команде. В итоге словаки забили гол в пустые ворота.
Отметим, что Слован обыграл Бешикташ со счетом 4:2. После поединка Кариус принес извинения фанатам за свою грубую ошибку.
“Я знаю, это болезненное поражение - и для команды, и для болельщиков. Вы можете быть разочарованными, вы имеете право на злость. Я беру на себя ответственность за первый гол, этот мяч должен был быть обработанным лучше“, - написал Кариус в Instagram.
I know this game hurts. Us as a team and you fans. You can be angry and disappointed. I take responsibility for the first goal this ball has to be cleared better. After that, we still could have won this game. Things didn’t go our way. Also with the late goal we conceded. But please, let’s all stick together. The whole club. There is still everything to play for this season. We have an important game on Monday night. We need your Support right now to get through this. Lets be together and get 3 points Monday. The whole team will give everything on the pitch for you. 🦅
Следующий матч “черные орлы“ проведут в чемпионате Турции против Башакшехира. После четырех сыгранных матчей Бешикташ с четырьмя очками идет лишь 13-м в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что фанаты испортили машину девушки Кариуса из-за его плохой игры.
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