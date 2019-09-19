Кариус допустил очередной ляп в матче Лиги Европы

Голкипер Ливерпуля, выступающий на правах аренды в Бешикташе, вновь разочаровал фанатов своей грубой ошибкой.

В первом матче группового этапа Лиги Европы Слован из Братиславы на своем поле принимал турецкий Бешикташ.

В воротах “черных орлов“ стоял арендованный голкипер Ливерпуля Лорис Кариус, который отправился в Турцию после своих катастрофических ошибок в финале Лиги чемпионов-2017/18. К несчастью для Бешикташа, Кариус вновь допустил серьезный ляп.

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При счете 0:0 немецкий вратарь вышел за пределы штрафной и попытался отбить мяч головой. Кариус не только не сумел дотянуться до мяча, но еще и сбил своего партнера по команде. В итоге словаки забили гол в пустые ворота.

Отметим, что Слован обыграл Бешикташ со счетом 4:2. После поединка Кариус принес извинения фанатам за свою грубую ошибку.

“Я знаю, это болезненное поражение - и для команды, и для болельщиков. Вы можете быть разочарованными, вы имеете право на злость. Я беру на себя ответственность за первый гол, этот мяч должен был быть обработанным лучше“, - написал Кариус в Instagram.

Следующий матч “черные орлы“ проведут в чемпионате Турции против Башакшехира. После четырех сыгранных матчей Бешикташ с четырьмя очками идет лишь 13-м в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что фанаты испортили машину девушки Кариуса из-за его плохой игры.