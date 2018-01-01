Эспаньол - Ференцварош 1:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Команда Сергея Реброва на выезде сумела добиться ничейного результата.

Эспаньол - Ференцварош: видео голов Getty Images

В четверг, 19-го сентября, Эспаньол принимал Ференцварош в первом матче группового этапа Лиги Европы.

Подопечные Сергея Реброва открыли счет на 11-й минуте встречи благодаря автоголу Хави Лопеса, однако не сумели удержать его и в итоге встреча завершилась со счетом 1:1.

Смотрите видео голов и обзор матча Эспаньол - Ференцварош:

Эспаньол - Ференцварош 1:1

Голы: Варгас, 60 - Хави Лопес (автогол), 11

Эспаньол: Диего Лопес, Дидак Вила (Педроса, 67), Хави Лопес, Эспиноса, Налдо, Варгас (Кампусано, 74), Гранеро, Мелендо (Кальери, 56), Рока, У Лэй, Лосано

Ференцварош: Дибус, Хайстер, Двали, Ботка (Ловренчич, 66), Блажич, Зубков, Шигер, Изаэл (Сигневич, 65), Харатин, Нген, Игнатенко (Фримпонг, 85)

Предупреждение: Игнатенко.