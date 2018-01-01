Айнтрахт - Арсенал 0:3 видео голов и обзор матча Лиги Европы
В четверг, 19-го сентября, состоялся первый матч группового этапа Лиги Европы, в котором немецкий Айнтрахт принимал английский Арсенал.
Гости спокойно одолели соперника, забив три безответных гола. За "канониров" забивали Уиллок, Сака и Обамеянг.
Смотрите видео голов и обзор матча Айнтрахт - Арсенал:
Айнтрахт - Арсенал 0:3
Голы: Уиллок, 38, Сака, 85, Обамеянг, 87
Айнтрахт: Трапп - Абрахам, Хасебе, Хинтереггер - да Коста (Чендлер, 74), Камада, Кор, Соу, Костич - Дост (Пасиенсия, 66), Силва
Арсенал: Мартинес - Чеймберс, Мустафи, Давид Луис, Колашинац (Мэйтленд-Найлз, 80) - Торрейра, Джака, Уиллок (Себальос, 72) - Смит-Роу (Пепе, 60), Обамеянг, Сака
Предупреждения: Хинтереггер, Кор, Камада - Уиллок, Колашинац, Чеймберс
Удаление: Кор, 79 (повторное предупреждение).
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