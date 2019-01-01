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Григорчук: Я снимаю шляпу перед игроками Астаны, они сыграли достойно против МЮ

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Несмотря на поражение, в раздевалке казахстанского клуба было хорошее настроение.
Роман Григорчук
Роман Григорчук
ФК Астана

Главный тренер Астаны Роман Григорчу прокомментировал минимальное поражение от Манчестер Юнайтед на выезде (0:1).

“После таких игр в раздевалке нет необходимости что-то особенное говорить, потому что я видел, что у футболистов не было разочарования, все понимали с кем мы играли и что сыграли на максимуме.

Игроки проделали огромный объем работы. Необходимо убрать весь негатив, связанный с поражением, и оставить лишь позитивные моменты. Понятно, что нам есть над чем работать, но такие есть всегда. Думаю, что вот такое позитивное состояние мы должны сохранить и двигаться дальше.

“Мы увидели определенную разницу в уровне, на котором играем мы и Манчестер Юнайтед. Но футболисты Астаны молодцы, я ими очень доволен, они сегодня выглядели очень достойно. Я снимаю перед ними шляпу и остается лишь поаплодировать им“, - цитирует украинского специалиста пресс-служба Астаны.

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Теги: футбол, Роман Григорчук, Астана, Лига Европы
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