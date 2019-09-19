Гент - Сент-Этьенн 3:2 Видео голов и обзор матча Лиги Европы

Бельгийская команда сумела победить на домашнем поле.

Гент обыграл Сент-Этьенн KAA Gent

Гент в тяжелом поединке обыграл Сент-Этьен на своем поле в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

Украинцы Роман Яремчук и Игорь Пластун вышли на поле с первых минут встречи, но результативными действиями не отметились. Роман Безус не попал в заявку на матч.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Гент - Сент-Этьенн:

Гент – Сент-Этьенн 3:2

Голы: Дэвид, 2, 43, Перрен, 64 (автогол) – Хазри, 38, Камински, 74 (автогол)

Гент: Камински, Пластун, Асаре, Нгаде-Нгаджуи, Люстиг, Кумс (Деягере, 90), Оджиджа-Офоэ, Овусу, Яремчук (Бронн, 81), Депуатр, Дэвид (Квилитая, 90)

Сент-Этьенн: Рюффье, Дебюши, Колодзейчак, Мукуди (Берич, 72), Трауко, Юссуф, Кабай (Буанга, 65), Амума (Норден, 72), Мвила, Хазри, Перрен

Предупреждения: Амума, Нгаде-Нгаджуи, Кумс, Трауко, Колодзейчак, Хазри.