Тренер Вольфсбурга: Александрия - хорошая команда, нам было непросто

Австрийский специалист лестно высказался в сторону украинской команды.

Главный тренер Вольфбурга Оливер Гласнер поделился своими эмоциями после матча группового этапа Лиги Европы, где его подопечные обыграли Александрию (3:1).

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“Мы очень рады, что начали с домашней победы. Александрия начала так, как мы и ожидали. Сначала они атаковали очень высоко, и нам нужно было что-то добавить в игру.

Мы забили два очень хороших гола, я доволен. Ситуация была непростой, ведь все ждали домашней победы. Но мы знали соперника и знали, что Александрия - хорошая команда.

Было приятно, что мы смогли забить третий мяч после гола Александрии“, - цитирует Гласнера официальный сайт Александрии.

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