Шаран: Как для новичка Лиги Европы показали неплохую игру

Наставник украинской команды отметил, что его команда не боялась более именитого соперника.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал матч группового этапа Лиги Европы против Вольфсбурга (1:3).

“Как для новичка Лиги Европы, то мы показали неплохую игру. Мандража у ребят не было - это было заметно. Не могу сказать, что соперник нас полностью переиграл. Действительно, мастерство у них выше, а нас надломили два первых гола.

Во втором тайме мы увидели, что можем играть лучше. После первого нашего забитого гола появилась надежда, что можем забить и второй, но пропустили третий.

Я доволен игрой своих футболистов. Для Вольфсбурга было неожиданно, что мы прессинговали на их половине поля.

Мы много работаем над стандартами: Гречишкин знал, куда подавал, а Банада наконец-то забил“, - рассказал Шаран в интервью каналу Футбол 2.

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