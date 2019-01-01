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Вольфсбург - Александрия 3:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы

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Украинская команда дебютировала в еврокубках.

Вольфсбург обыграл Александрию
Вольфсбург обыграл Александрию
Getty Images

Александрия в выездном матче первого тура группового этапа Лиги Европы уступила Вольфсбургу.

Подопечные Шарана усилиями Банады сумели отличиться голом, который стал дебютным для команды в рамках еврокубков.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Вольфсбург - Александрия:

Вольфсбург — Александрия 3:1

Голы: Арнольд, 20, Мехмеди, 24, Брекало, 67 — Банада, 66

Вольфсбург: Перван — Кнохе, Гилавоги, Тиссеран (Брума, 70) — Мбабу, Герхардт, Арнольд, Руссийон — Мехмеди (Штеффен, 86), Вегхорст, Брекало (Нмеча, 76).

Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Банада, Довгий (Ковалец, 46), Гречишкин — Лучкевич (Протасов, 81), Ситало, Третьяков (Шастал, 65).

Предупреждения: Банада, Дубра

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Теги: футбол, Александрия, Вольфсбург, видео голов, обзор матча, Лига Европы
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