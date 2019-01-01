Михайличенко: Динамо удалось добиться желаемого для нас результата

Наставник киевлян остался доволен игрой своих подопечных во втором тайме.

Главный тренер Динамо Киев Алексей Михайличенко прокомментировал победу над Мальме (1:0) в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

“Конечно, трудно переоценить значимость этой игры. Речь идет не только о старте в Лиге Европы, а и о ситуации, которая сложилась в целом в связи с последними результатами. Соперник сегодня был очень непрост - хорошо организованная, физически подготовленная, тактически грамотная команда. В такой напряженной и интересной игре добиться положительного результата было очень важно.

Что касается самой игры, первый тайм, на мой взгляд, получился немного осторожным. Наверное, ребята присматривались к этой команде, несмотря на то что они имели всю информацию об игре этой команды. Играя дома и нацеливаясь на результат, в заключительной стадии нужно все-таки действовать агрессивнее и острее.

В перерыве мы внесли поправки и попросили ребят прибавить прежде всего в скорости и агрессии, ни в коем случае не жертвуя обороной, потому что эта команда довольно-таки хорошо играет на контратаках. Нам нужно было чаще угрожать воротам, чтобы добиться результата.

Я доволен, что вторую половину игры мы провели уже на хороших скоростях и при хорошем взаимопонимании. Просматривалась целостность игры, как в обороне всей команды, так и в атаке, что очень важно. Очень хорошо, что нам удалось додавить соперника и добиться желаемого для нас результата.

Родригес выполнил огромный объем работы, выполнил все наши требования. Но было заметно, что он немного подустал, и нам нужны были те хорошие качества, которыми обладает Беседин - умение цепляться за мячи, голевое чутье, хорошая игра в штрафной площади соперника. Поэтому для усиления игры в атаке мы выпустили Беседина, и он полностью оправдал наше доверие, выполнив наши требования“.

Наставник рассказал, готова ли команда к насыщенному календарю.

“У нас сейчас нет разграничения на внутренний чемпионат и Лигу Европы. Каждая игра для нас очень важна, и результат каждой игры очень важен. В этот период конструктивных тренировок будет мало или вообще не будет, поскольку команда должна, прежде всего, восстановиться в физическом и психологическом плане. Будем жить в игровом ритме. На первый план выходит та работа, которую мы проделали до этого. Сейчас будем пожинать ее плоды.

Михайличенко прокомментировал свое решение включить в заявку Георгия Цитаишвили.

“Это нормальная ситуация. Я не смотрю в паспорт, то есть на возраст игрока, определяя состав на игру. Я смотрю на готовность, игровой тонус. Это нормальная живая конкуренция. Она такой и должна быть.

Попов тоже уже начал тренироваться, провел две-три тренировки в общей группе, возможно в Полтаве уже проведет первую игру. Шапаренко тоже начинает набирать игровую форму. Двери для всех открыты. Как в жизни, так и в спорте, существует нормальная конкуренция.

Специалист также объяснил причины отсутствия нападающего Франа Соля.

“Фран очень много пропустил, долго не играл. Повторюсь, это нормальная конкуренция. Сейчас мы входим в такой график, когда работы хватит на всех. Нужно выходить на поле и показывать свой уровень, приносить пользу команде.

А что касается первой победы… Хочу напомнить, что моя первая победа в качестве главного тренера состоялась давно“, - заявил Михайличенко на пресс-конференции.

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