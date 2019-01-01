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Миколенко: Мы стараемся, чтобы черная полоса Динамо превратилась в белую

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Защитник Динамо признался, что победа над Мальме психологически очень важна для Динамо.
Виталий Миколенко
Виталий Миколенко
Фк Динамо Киев

Защитник Динамо Виталий Миколенко поделился своими эмоциями от победы над Мальме (1:0) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

“Мы старались забить и не пропустить в свои ворота. Не допустить ошибок, потому что нас очень часто за них наказывают. Я думаю, психологически это очень хорошо для нас, что мы победили.

Я надеюсь, что черная полоса для Динамо закончилась. Мы стараемся, чтобы черная превратилась в белую.Сейчас в команде более позитивная атмосфера, стараемся улыбаться. Больше позитива.

Футболист также ответил, готова ли команда к насыщенному календарю.

“Когда выигрываешь - легче восстанавливаться к следующим играм. В прошлом сезоне мы также играли через два дня на третий и выдерживали. 

Виталий также прокомментировал слухи о том, что игроки Динамо недовольны методами работы Алексея Михайличенко.

“Я не хотел бы выносить ссоры из избы“, - заявил Миколенко.

Смотрите также видео гола и обзор матча Динамо - Мальме.

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Теги: футбол, Лига Европы, Динамо, Мальме, Виталий Миколенко
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