Миколенко: Мы стараемся, чтобы черная полоса Динамо превратилась в белую
Защитник Динамо Виталий Миколенко поделился своими эмоциями от победы над Мальме (1:0) в первом туре группового этапа Лиги Европы.
“Мы старались забить и не пропустить в свои ворота. Не допустить ошибок, потому что нас очень часто за них наказывают. Я думаю, психологически это очень хорошо для нас, что мы победили.
Я надеюсь, что черная полоса для Динамо закончилась. Мы стараемся, чтобы черная превратилась в белую.Сейчас в команде более позитивная атмосфера, стараемся улыбаться. Больше позитива.
Футболист также ответил, готова ли команда к насыщенному календарю.
“Когда выигрываешь - легче восстанавливаться к следующим играм. В прошлом сезоне мы также играли через два дня на третий и выдерживали.
Виталий также прокомментировал слухи о том, что игроки Динамо недовольны методами работы Алексея Михайличенко.
“Я не хотел бы выносить ссоры из избы“, - заявил Миколенко.
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