Миколенко: Мы стараемся, чтобы черная полоса Динамо превратилась в белую

Защитник Динамо признался, что победа над Мальме психологически очень важна для Динамо.

Защитник Динамо Виталий Миколенко поделился своими эмоциями от победы над Мальме (1:0) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

“Мы старались забить и не пропустить в свои ворота. Не допустить ошибок, потому что нас очень часто за них наказывают. Я думаю, психологически это очень хорошо для нас, что мы победили.

Я надеюсь, что черная полоса для Динамо закончилась. Мы стараемся, чтобы черная превратилась в белую.Сейчас в команде более позитивная атмосфера, стараемся улыбаться. Больше позитива.

Футболист также ответил, готова ли команда к насыщенному календарю.

“Когда выигрываешь - легче восстанавливаться к следующим играм. В прошлом сезоне мы также играли через два дня на третий и выдерживали.

Виталий также прокомментировал слухи о том, что игроки Динамо недовольны методами работы Алексея Михайличенко.

“Я не хотел бы выносить ссоры из избы“, - заявил Миколенко.

Смотрите также видео гола и обзор матча Динамо - Мальме.