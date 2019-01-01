Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо - Мальме 1:0 Видео гола и обзор матча Лиги Европы

Комментариев: 0
Гол Виталия Буяльского принес киевлянам победу в стартовом матче Лиги Европы.

Динамо победило Мальме
Динамо победило Мальме
Олег Батрак, Football.ua

Киевское Динамо в домашнем поединке минимально обыграло шведский Мальме в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

Единственный гол на счету полузащитника “бело-синих“ Виталия Буяльского.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Динамо - Мальме:   

Динамо — Мальме 1:0
Гол: Буяльский, 84

Динамо: Бойко — Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко — Шепелев, Сидорчук, Буяльский — Цыганков (Караваев, 90), Родригес (Беседин, 73), Вербич.

Мальме: Далин — Беймо (Ларссон, 58), Нильсен, Бенгтссон, Сафари — Траустасон (Галл, 86), Левицки, Баширу, Рикс — Кристиансен (Антонссон, 73), Розенберг.

Предупреждения: Вербич — Кристиансен.

Поделись:
Теги: футбол, Динамо, Мальме, Лига Европы, видео голов, обзор матча
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь