Шепелев: После первого тайма поменяли тактику и начали создавать моменты

Хавбек киевлян доволен тем, что его команде удалось забить.

Полузащитник Динамо Владимир Шепелев прокомментировал минимальную победу над Мальме в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

“Поменяли тактику, начали играть в два опорных полузащитника, что позволяло нам больше контролировать мяч и создавать моменты.

В первом тайме мы тоже контролировали игру, но Мальме хорошо защищался. Мы знали, что во второй половине они сядут еще больше, но продолжили гнуть свою линию. Выбегали в контратаки и у нас было 2-3 отличных момента.

После перерыва тренер сказал продолжать нагнетать, бежать за спины защитникам. Одному из центрхавов нужно было врываться в штрафную при атаках. В принципе, это и сыграло. У Буяльского сегодня было много моментов. Слава Богу, забили“, - заявил Шепелев.

Напомним, гол Буяльского принес Динамо победу над Мальме в Лиге Европы.