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Шепелев: После первого тайма поменяли тактику и начали создавать моменты

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Хавбек киевлян доволен тем, что его команде удалось забить.
Владимир Шепелев в матче против Мальме
Владимир Шепелев в матче против Мальме
Олег Батрак, Football.ua

Полузащитник Динамо Владимир Шепелев прокомментировал минимальную победу над Мальме в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

“Поменяли тактику, начали играть в два опорных полузащитника, что позволяло нам больше контролировать мяч и создавать моменты.

В первом тайме мы тоже контролировали игру, но Мальме хорошо защищался. Мы знали, что во второй половине они сядут еще больше, но продолжили гнуть свою линию. Выбегали в контратаки и у нас было 2-3 отличных момента.

После перерыва тренер сказал продолжать нагнетать, бежать за спины защитникам. Одному из центрхавов нужно было врываться в штрафную при атаках. В принципе, это и сыграло. У Буяльского сегодня было много моментов. Слава Богу, забили“, - заявил Шепелев.

Напомним, гол Буяльского принес Динамо победу над Мальме в Лиге Европы.

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Теги: футбол, Динамо, Мальме, Лига Европы, Владимир Шепелев
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