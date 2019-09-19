Буяльский принес Динамо победу над Мальме в Лиге Европы

Алексей Михайличенко одержал первую победу после возвращения в Динамо.

Киевское Динамо минимально обыграло шведский Мальме в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Киевляне на протяжении всего матча выглядели предпочтительнее соперника, больше владело мячом, но при этом в первом тайме в площадь ворот гостей не было ни одного удара.

Во второй половине Динамо стало сильнее наседать на ворота гостей, стало больше ударов. В итоге вырвать победу киевлянам удалось под занавес встречи. Шепелев на 84-й минуте классным пасом вывел Буяльского один на один с Далином и хавбек Динамо отправил мяч мимо голкипера Мальме.

Эта победа стала для киевлян первой после возвращения Алексея Михайличенко на пост главного тренера киевлян.

Динамо — Мальме 1:0

Гол: Буяльский, 84



Динамо: Бойко — Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко — Шепелев, Сидорчук, Буяльский — Цыганков (Караваев, 90), Родригес (Беседин, 73), Вербич.



Мальме: Далин — Беймо (Ларссон, 58), Нильсен, Бенгтссон, Сафари — Траустасон (Галл, 86), Левицки, Баширу, Рикс — Кристиансен (Антонссон, 73), Розенберг.



Предупреждения: Вербич — Кристиансен.