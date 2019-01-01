Вольфсбург - Александрия: стартовые составы на матч Лиги Европы

Украинский клуб проведет дебютный матч в еврокубках.

Сегодня, 19-го сентября, Александрия стартует в групповом этапе Лиги Европы. Подопечные Владимира Шарана в первом матче сыграют на выезде против немецкого Вольфсбурга.

Команды уже определились со стартовыми составами.

Вольфсбург: Перван — Кнохе, Гилавоги, Тиссеран — Мбабу, Герхардт, Арнольд, Руссийон — Мехмеди, Вегхорст, Брекало.

Запасные: Менцель, Виллиам, Брума, Штеффен, Клаус, Нмеча, Виктор.

Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Банада, Довгий, Гречишкин — Лучкевич, Ситало, Третьяков.

Запасные: Билык, Ковалец, Протасов, Запорожан, Шастал, Шендрик, Задерака.