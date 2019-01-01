Вольфсбург - Александрия: стартовые составы на матч Лиги Европы
Украинский клуб проведет дебютный матч в еврокубках.
Сегодня, 19-го сентября, Александрия стартует в групповом этапе Лиги Европы. Подопечные Владимира Шарана в первом матче сыграют на выезде против немецкого Вольфсбурга.
Команды уже определились со стартовыми составами.
Вольфсбург: Перван — Кнохе, Гилавоги, Тиссеран — Мбабу, Герхардт, Арнольд, Руссийон — Мехмеди, Вегхорст, Брекало.
Запасные: Менцель, Виллиам, Брума, Штеффен, Клаус, Нмеча, Виктор.
Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Банада, Довгий, Гречишкин — Лучкевич, Ситало, Третьяков.
Запасные: Билык, Ковалец, Протасов, Запорожан, Шастал, Шендрик, Задерака.
Матч Вольфсбург - Александрия состоится в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.
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