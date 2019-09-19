Стали известны стартовые составы Динамо и Мальме на матч ЛЕ

Киевляне проведут матч первого тура группового этапа Лиги Европы.

Киевское Динамо сегодня, 19-го августа, примет шведский Мальме в рамках матча первого тура группового этапа Лиги Европы.

Команды уже определились со стартовыми составами на этот поединок.

Динамо: Бойко — Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко — Шепелев, Сидорчук, Буяльский — Цыганков, Родригес, Вербич.

Запасные: Бущан, Соль, Цитаишвили, Де Пена, Гармаш, Караваев, Беседин.

Мальме: Далин — Беймо, Нильсен, Бенгтссон, Сафари — Траустасон, Левицки, Баширу, Рикс — Кристиансен, Розенберг.

Запасные: Мелихарек, Ларссон, Кнудсен, Молинс, Галл, Антонссон, Бергет.

Матч Динамо - Мальме состоится в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на поединок.