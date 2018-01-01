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Кадар: Чтобы обыграть Мальме, мы должны быть сильными как физически, так и психологически

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Защитник столичного клуба отметил, что несмотря на последние неудачи, все мысли игроков направлены на матч Лиги Европы.
Тамаш Кадар
Тамаш Кадар
Фк Динамо Киев

Защитник киевского Динамо Тамаш Кадар прокомментировал предстоящий матч первого тура группового этапа Лиги Европы против Мальме.

“В последних играх мы не добывали положительных результатов. Но это футбол, в которым бывают и взлеты, и падения. Наша главная задача сейчас - победить шведов. И все наши мысли направлены на этот матч.

Когда ты не выигрываешь шесть и больше игр подряд, можешь оказаться в психологическом упадке. Но мы должны поддерживать друг друга и держаться вместе. Мы в непростой ситуации, но нужно мыслить позитивно и продолжать работать.

Мы готовились к игре в привычном режиме. На 100% сконцентрированы на матче. Думаем исключительно об этом поединке.

Мальме - опытная команда. Всем известно, что скандинавский футбол выделяется физикой. Чтобы победить Мальме, мы должны быть сильны как физически, так и психологически“, - цитирует Кадара официальный сайт Динамо.

Напомним, матч Динамо - Мальме состоится сегодня, 19-го сентября, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч. 

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Теги: футбол, Динамо, Тамаш Кадар, Мальме, Лига Европы
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