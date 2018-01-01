Кадар: Чтобы обыграть Мальме, мы должны быть сильными как физически, так и психологически
Защитник киевского Динамо Тамаш Кадар прокомментировал предстоящий матч первого тура группового этапа Лиги Европы против Мальме.
“В последних играх мы не добывали положительных результатов. Но это футбол, в которым бывают и взлеты, и падения. Наша главная задача сейчас - победить шведов. И все наши мысли направлены на этот матч.
Когда ты не выигрываешь шесть и больше игр подряд, можешь оказаться в психологическом упадке. Но мы должны поддерживать друг друга и держаться вместе. Мы в непростой ситуации, но нужно мыслить позитивно и продолжать работать.
Мы готовились к игре в привычном режиме. На 100% сконцентрированы на матче. Думаем исключительно об этом поединке.
Мальме - опытная команда. Всем известно, что скандинавский футбол выделяется физикой. Чтобы победить Мальме, мы должны быть сильны как физически, так и психологически“, - цитирует Кадара официальный сайт Динамо.
Напомним, матч Динамо - Мальме состоится сегодня, 19-го сентября, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.
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