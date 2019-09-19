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Дуэлунд: Динамо должно побеждать в каждом матче и выйти с первого места из группы

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Хавбек киевлян призвал своих партнеров по команде показать максимум.
Миккель Дуэлунд
Миккель Дуэлунд
Фк Динамо Киев

Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд поделился своим мнением о соперниках команды в Лиге Европы.

“Нам попались хорошие соперники. Мы должны выходить с первого места из группы и побеждать в каждом матче.

Да, последние результаты Динамо не радуют, но мы должны собраться и показать свой максимум“, – цитирует Дуэлунда официальный сайт столичного клуба.

Напомним, матч Динамо - Мальме состоится сегодня, 19-го сентября, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч. 

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Теги: футбол, Динамо, Мальме, Лига Европы, Миккель Дуэлунд
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PanyaUA    19.09.2019, 19:13
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