Защитник Мальме: В Динамо много классных игроков, поэтому готовимся к сложной игре

Расмус Бенгтссон не считает свою команду фаворитом противостояния.

Защитник Мальме Расмус Бенгтссон прокомментировал предстоящий матч первого тура группового этапа Лиги Европы против киевского Динамо.

“В Швеции нас всегда считают фаворитами, но тут совсем другой поединок. Мы понимаем, что нам предстоит матч против сложного и опытного соперника. В Динамо много классных игроков, поэтому готовимся к сложной игре.

Какой вид спорта в Швеции более популярен, футбол или хоккей? Я думаю, что футбол“, - цтирует футболиста пресс-служба киевлян.

Напомним, матч Динамо - Мальме состоится завтра, 19-го сентября, в 19:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.