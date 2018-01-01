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Кендзера: Мальме - непростой соперник, но мы хотим добыть три очка

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Защитник киевлян собирается вернуть доверие болельщиков.
Томаш Кендзера
Томаш Кендзера
Getty Images

Защитник Динамо Томаш Кендзера поделился своими ожиданиями от матча с Мальме в первом туре группового этапа Лиги Европы.

“Завтра начинается совершенно другой турнир. Не нужно думать о том, что у нас в чемпионате. В завтрашнем поединке нам нужно выходить на поле и доказывать своей игрой нашим болельщикам, что мы можем победить.

Конечно, тяжело, когда не выигрываешь столько матчей. Мы настроены на победу и хотим добыть очень важные три очка на старте турнира.

Мальме силен в физическом плане, атлетичная команда. Соперник хорошо играет при стандартных положениях. Это непростой оппонент, но мы настроены завтра победить“, - заявил футболист.

Напомним, матч Динамо - Мальме состоится завтра, 19-го сентября, в 19:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч. 

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Теги: футбол, Динамо, Мальме, Лига Европы, Томаш Кендзера
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Источник: dynamo.kiev.ua

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