Кендзера: Мальме - непростой соперник, но мы хотим добыть три очка

Защитник киевлян собирается вернуть доверие болельщиков.

Защитник Динамо Томаш Кендзера поделился своими ожиданиями от матча с Мальме в первом туре группового этапа Лиги Европы.

“Завтра начинается совершенно другой турнир. Не нужно думать о том, что у нас в чемпионате. В завтрашнем поединке нам нужно выходить на поле и доказывать своей игрой нашим болельщикам, что мы можем победить.

Конечно, тяжело, когда не выигрываешь столько матчей. Мы настроены на победу и хотим добыть очень важные три очка на старте турнира.

Мальме силен в физическом плане, атлетичная команда. Соперник хорошо играет при стандартных положениях. Это непростой оппонент, но мы настроены завтра победить“, - заявил футболист.

Напомним, матч Динамо - Мальме состоится завтра, 19-го сентября, в 19:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.