Тренер Вольфсбурга: Наша задача в матче с Александрией - только победа

Австрийский специалист отметил, что его команду ждет непростое испытание.

Главный тренер Вольфсбурга Оливер Гласнер прокомментировал предстоящий матч первого тура группового этапа Лиги Европы против Александрии.

“Мы просмотрели несколько игр Александрии. Команда играет очень агрессивно и старается действовать на высоких скоростях. О классе Александрии свидетельствует тот факт, что в чемпионате Украины она заняла третье место, уступив лишь таким известным в Европе командам, как Шахтер и Динамо.

Нас ждет непростое испытание, но наша задача не меняется - только победа.

Кадровая ситуация в команде не изменилась. К матчу готовятся те же игроки, которые играли против Фортуны. Никто из тех, кто получил травмы во время международной паузы, пока не восстановился.

Для того, чтобы добиться положительного результата, нам понадобится помощь болельщиков, ведь мы играем дома“, - цитирует специалиста пресс-служба немецкого клуба.

Матч Вольфсбург - Александрия состоится завтра, 19-го сентября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.