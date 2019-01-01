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Шаран: Мы сделаем все, чтобы огорчить Вольфсбург

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Украинский специалист уверен, что его подопечные воспользуются своим шансом.
Владимир Шаран
Владимир Шаран
ФК Александрия

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился своими ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги Европы против Вольфсбурга.

“Мы ждали начала группового этапа Лиги Европы, и мы очень рады, что на этом этапе у нас такие соперники, как Вольфсбург, Гент и Сент-Этьен. Это невероятный успех для нашей команды - попасть в групповой этап.

Конечно, мы сегодня прогулялись по городу, нам очень понравилось. Самое основное - это настрой на игру. Мы приехали сюда играть, но город заслуживает только теплых слов.

Мы просмотрели несколько матчей. Команда очень сильного уровня, с очень сильными игроками. Команда очень хорошо играет на контратаках. Вольфсбург, конечно же, фаворит, но мы приложим все силы к тому, чтобы настроение у игроков, тренеров и болельщиков Вольфсбурга был не таким веселым.

Имея такой арсенал игроков у соперника, и, судя по тем матчам, которые мы посмотрели, не думаю, что это сыграет какую-то роль. Надеемся, что мы сможем оказать сопротивление в завтрашнем поединке“, - цитирует Шарана пресс-служба украинской команды.

Матч Вольфсбург - Александрия состоится завтра, 19-го сентября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Владимир Шаран, Александрия, Вольфсбург, Лига Европы
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