Сидорчук: Мы знаем слабые стороны Мальме

Хавбек столичного клуба считает, что его партнерам по команде стоит забыть о прошлых неудачах.

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук прокомментировал предстоящий поединок первого тура группового этапа Лиги Европы против Мальме.

“Мы собрались после последних неудачных игр на шестом этаже базы и поговорили между собой. Поговорили достаточно плодотворно. Высказались, как в мужском коллективе, услышали то, что хотели услышать. Что касается обстановки сейчас, все понимают, в какой мы ситуации. Но при этом надо мыслить позитивно.

Хочется забыть то, что было в чемпионате, и сейчас впереди у нас старт в другом турнире.

Мы смотрели соперника, было информативное теоретическое занятие. Посмотрели на слабые места Мальме. Если помните, они в прошлом году играли в плей-офф Лиги Европы, и мы с ними пересекались на зимних сборах.

В целом же могу сказать, что достаточно обученная команда, сильна в физическом плане, грамотно использует свои сильные стороны“, - цитирует футболиста пресс-служба киевского клуба.

Напомним, матч Динамо - Мальме состоится завтра, 19-го сентября, в 19:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.