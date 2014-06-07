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Сидорчук: Мы знаем слабые стороны Мальме

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Хавбек столичного клуба считает, что его партнерам по команде стоит забыть о прошлых неудачах.
Сергей Сидорчук
Сергей Сидорчук
Фк Динамо Киев

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук прокомментировал предстоящий поединок первого тура группового этапа Лиги Европы против Мальме.

“Мы собрались после последних неудачных игр на шестом этаже базы и поговорили между собой. Поговорили достаточно плодотворно. Высказались, как в мужском коллективе, услышали то, что хотели услышать. Что касается обстановки сейчас, все понимают, в какой мы ситуации. Но при этом надо мыслить позитивно.

Хочется забыть то, что было в чемпионате, и сейчас впереди у нас старт в другом турнире.

Мы смотрели соперника, было информативное теоретическое занятие. Посмотрели на слабые места Мальме. Если помните, они в прошлом году играли в плей-офф Лиги Европы, и мы с ними пересекались на зимних сборах.

В целом же могу сказать, что достаточно обученная команда, сильна в физическом плане, грамотно использует свои сильные стороны“, - цитирует футболиста пресс-служба киевского клуба.

Напомним, матч Динамо - Мальме состоится завтра, 19-го сентября, в 19:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч. 

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Теги: футбол, Сергей Сидорчук, Динамо, Лига Европы, Мальме
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