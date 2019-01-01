Михайличенко: Динамо может вернуть болельщиков на стадион только своей игрой

Украинский специалист считает, что группа, в которую попали его подопечные в Лиге Европы, является достаточно ровной.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко пообщался с представителями СМИ в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги Европы против Мальме.

Наставник прокомментировал информацию о том, что на поединок реализовано всего лишь 11 тысяч билетов.

“Наверное, мы сами заслужили такое отношение. Понимаем, что только мы своей игрой можем вернуть болельщиков на стадион. Если придет один человек, то ради него и будем играть.

Хочу сказать огромное спасибо двенадцатому игроку. Это те, кто всегда готовы подставить плечо и помочь, а не только радоваться и участвовать в каких-то банкетах. В ближайшее время хотим порадовать нашего двенадцатого игрока и доказать, в первую очередь себе, а потом и остальным, что мы команда, которая должна побеждать и будет побеждать“.

Также специалист рассказал о кадровых проблемах команды.

“Радует, что многие травмированные возвращаются в строй. Не могу сказать это о Попове, он провел только две тренировки. Хорошо, что он уже вернулся. Шапаренко тоже уже начал тренироваться. Как вы знаете, эту игру пропускает Бурда. Даже приехал Самбрано после сборной в хорошем настроении и состоянии.

У нас идет череда ответственных, тяжелых и важных игр, которые будут буквально через два дня на третий, поэтому нам не помешает большой состав. Физическое состояние, на мой взгляд, позволяет добиваться результата“.

Михайличенко отметил, что для киевлян важен как чемпионат Украины, так и Лига Европы.

“Физически восстановиться намного легче, чем психологически. Все это прекрасно знают. Мы не готовились к Лиге Европы через УПЛ. Мы понимаем, что очень важен и чемпионат Украины, и Лига Европы. Если участвовать в них, то всегда должна ставиться задача победить.

Не хочу сказать, что для нас есть какой-то ранжир: важное или не важно. Трудно понять какая из игр для нас имеет для нас наибольший вес. Та подготовка, которая велась к Лиге Европы, носит конструктивный характер и, думаю, мы сможем показать тот футбол, который от нас ждут“.

Тренер также оценил шансы соперников по группе.

“Мальме наш главный конкурент? Трудно сказать об этом на старте турнира. Группа у нас хорошая. Достаточно ровная. Мы конкретно готовимся к игре с Мальме. Мы их просмотрели и изучили. Довольно интересная и хорошая команда с опытными игроками.

Розенберг - и вовсе второй тренер на поле, Кристиансен - очень интересный игрок. Команда, в целом, смотрится довольно целостно. Команды скандинавских стран отличаются хорошей дисциплиной, физической подготовкой, желанием бороться и неуступчивостью. И, конечно же, добавилась тактическая выучка, которая у них есть“ - цитирует специалиста пресс-служба “бело-синих“.

Напомним, матч Динамо - Мальме состоится завтра, 19-го сентября, в 19:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.