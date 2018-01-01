Полузащитник Мальме: Серия неудач Динамо ни о чем не говорит

Опытный хавбек рассчитывает, что его команда сможет одержать победу в Киеве.

Полузащитник шведского Мальме Андерс Кристиансен прокомментировал предстоящий поединок против киевского Динамо в стартовом матче группового этапа Лиги Европы.

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"Серия неудач Динамо в чемпионате страны ни о чем не говорит. Нужно понимать, что нельзя сравнивать еврокубковые матчи и поединки в чемпионате. Это два абсолютно разных уровня.

Очевидно, что нам в первом матче желательно одержать победу, чем проиграть", - приводит слова Кристиансена Expressen.

Отметим, что Динамо не может выиграть уже в шести поединках подряд.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Динамо - Мальме, которая начнется 19-го сентября в 19:55 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на этот поединок.