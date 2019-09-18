Динамо - Мальме: Видео онлайн трансляция пресс-конференции Михайличенко

Смотрите пресс-конференцию главного тренера Динамо накануне первого матча группового этапа Лиги Европы.

Алексей Михайличенко ФК Динамо Киев

В четверг, 19-го сентября, киевское Динамо проведет стартовый матч группового этапа Лиги Европы против Мальме.

Сегодня, 18-го сентября, главный тренер “бело-синих“ Алексей Михайличенко и один из игроков команды проведут предматчевую пресс-конференцию.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция пресс-конференции, которая начнется в 16:45 по киевскому времени:

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Динамо - Мальме, которая начнется 19-го сентября в 19:55 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на этот поединок.