Динамо - Мальме: Видео онлайн трансляция пресс-конференции Михайличенко
Смотрите пресс-конференцию главного тренера Динамо накануне первого матча группового этапа Лиги Европы.
В четверг, 19-го сентября, киевское Динамо проведет стартовый матч группового этапа Лиги Европы против Мальме.
Сегодня, 18-го сентября, главный тренер “бело-синих“ Алексей Михайличенко и один из игроков команды проведут предматчевую пресс-конференцию.
Вашему вниманию видео онлайн трансляция пресс-конференции, которая начнется в 16:45 по киевскому времени:
Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Динамо - Мальме, которая начнется 19-го сентября в 19:55 по киевскому времени.
Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на этот поединок.
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