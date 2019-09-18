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Динамо - Мальме: Видео онлайн трансляция пресс-конференции Михайличенко

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Смотрите пресс-конференцию главного тренера Динамо накануне первого матча группового этапа Лиги Европы.

Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко
ФК Динамо Киев

В четверг, 19-го сентября, киевское Динамо проведет стартовый матч группового этапа Лиги Европы против Мальме.

Сегодня, 18-го сентября, главный тренер “бело-синих“ Алексей Михайличенко и один из игроков команды проведут предматчевую пресс-конференцию.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция пресс-конференции, которая начнется в 16:45 по киевскому времени:

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Динамо - Мальме, которая начнется 19-го сентября в 19:55 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на этот поединок.

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Теги: Алексей Михайличенко, Динамо, Динамо Киев, Мальме, Лига Европы, пресс-конференция, онлайн трансляция, видео
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
zadneprohodchik    18.09.2019, 11:36
Оценка:  0
zadneprohodchik
песда вам кривоноги, любой бомжара вас порвет!
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