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Вольфсбург - Александрия: Стало известно, кто обслужит матч Лиги Европы

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Украинскому клубу предстоит сыграть с Вольфсбургом в матче первого тура группового этапа Лиги Европы-2019/20.
Халис Озкахья
Халис Озкахья
Getty Images

Украинская Александрия начнет свое выступление в групповом этапе Лиги Европы-2019/20 поединком против немецкого Вольфсбурга.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, обслуживать данную встречу будет турецкая бригада арбитров во главе с Халисом Озкахьей.

Боковыми судьями выступят Чейхин Сешигузел и Хакан Емишкен, а четвертым арбитром назначен Алпер Улушой.

Напомним, матч Вольфсбург - Александрия состоится в четверг, 19-го сентября, в 22:00 по киевскому времени. По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является немецкий клуб.

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Теги: Александрия, Вольфсбург, Лига Европы, бригада арбитров, футбол
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