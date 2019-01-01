Вольфсбург - Александрия: Стало известно, кто обслужит матч Лиги Европы
Украинскому клубу предстоит сыграть с Вольфсбургом в матче первого тура группового этапа Лиги Европы-2019/20.
Украинская Александрия начнет свое выступление в групповом этапе Лиги Европы-2019/20 поединком против немецкого Вольфсбурга.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, обслуживать данную встречу будет турецкая бригада арбитров во главе с Халисом Озкахьей.
Боковыми судьями выступят Чейхин Сешигузел и Хакан Емишкен, а четвертым арбитром назначен Алпер Улушой.
Напомним, матч Вольфсбург - Александрия состоится в четверг, 19-го сентября, в 22:00 по киевскому времени. По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является немецкий клуб.
Полная версия правил