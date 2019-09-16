Украинская бригада арбитров обслужит матч Лиги Европы
Судьи из Украины будут работать на матче Карабах - Севилья.
Украинская бригада арбитров во главе с Евгением Арановским назначена на первого тура группового раунда Лиги Европы Карабах - Севилья, сообщает официальный сайт УЕФА.
Ассистентами главного судьи будут Игорь Алехин и Семен Шлончак. Четвертым арбитром станет Ярослав Козык.
Матч Карабах - Севилья состоится в четверг, 19-го сентября. Стартовый свисток - в 19:55 по киевскому времени.
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