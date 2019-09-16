Матч Динамо - Мальме обслужат арбитры из Македонии

УЕФА объявила бригаду судей на матч киевлян в Лиге Европы.

Киевское Динамо примет шведский Мальме в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

Команды рассудит бригада во главе с македонцем Александаром Ставревым, сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать ему будут соотечественники Марьян Кировски и Деян Костадинов. Четвертым арбитром станет Димитар Мечкаровски.

Напомним, что матч Динамо - Мальме состоится в Киеве в четверг, 19-го сентября. Стартовый свисток - в 19:55 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка.

Ранее сообщалось, что Динамо не включило Виталия Миколенко в заявку на Лигу Европы.