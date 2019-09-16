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Матч Динамо - Мальме обслужат арбитры из Македонии

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УЕФА объявила бригаду судей на матч киевлян в Лиге Европы.
Александар Ставрев
Александар Ставрев
Getty Images

Киевское Динамо примет шведский Мальме в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

Команды рассудит бригада во главе с македонцем Александаром Ставревым, сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать ему будут соотечественники Марьян Кировски и Деян Костадинов. Четвертым арбитром станет Димитар Мечкаровски.

Напомним, что матч Динамо - Мальме состоится в Киеве в четверг, 19-го сентября. Стартовый свисток - в 19:55 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка.

Ранее сообщалось, что Динамо не включило Виталия Миколенко в заявку на Лигу Европы.

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Теги: футбол, Лига Европы, Динамо, Мальме
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
zadneprohodchik    16.09.2019, 16:50
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zadneprohodchik
разкатают динаму как лохов, а гармаш ногу на трибунах искать будет
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