Матч Динамо - Мальме обслужат арбитры из Македонии
УЕФА объявила бригаду судей на матч киевлян в Лиге Европы.
Киевское Динамо примет шведский Мальме в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.
Команды рассудит бригада во главе с македонцем Александаром Ставревым, сообщает официальный сайт УЕФА.
Помогать ему будут соотечественники Марьян Кировски и Деян Костадинов. Четвертым арбитром станет Димитар Мечкаровски.
Напомним, что матч Динамо - Мальме состоится в Киеве в четверг, 19-го сентября. Стартовый свисток - в 19:55 по киевскому времени.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка.
Ранее сообщалось, что Динамо не включило Виталия Миколенко в заявку на Лигу Европы.
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